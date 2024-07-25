Bilecik'te Motorlu Bisiklet Sürücüsü Yayaya Çarpmamak İçin Direksiyon Kırarak Devrildi

Bilecik'te yayaya çarpmamak için direksiyon kırarak devrilen motorlu bisiklet sürücü aralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 11 ABY 003 plaka motorlu bisiklet sürücüsü C.K., Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünde karşısına bir yaya çıktı. Yayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı devirdi. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü C.K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK