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Bilecik'te Motorlu Bisiklet Devrildi: Yaralı Var

Bilecik'te Motorlu Bisiklet Devrildi: Yaralı Var
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Bilecik merkezinde seyir halindeki motorlu bisiklet, yolcu Rukiye K.'nin elbisesinin arka tekerleğe dolanması sonucu devrildi. Yaralanan Rukiye K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeki motorlu bisiklet, arka tekerliğine elbisenin dolanması üzerine devrildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki Gökhan K., idaresindeki 11 AAT 657 plaka motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan Rukiye K.'nin elbisesi aracın arka tekerine dolandı. Bu esnada kontrolden çıkan motorlu bisiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Rukiye K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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