Bilecik'te Kurt Saldırısı: Koyunlar Telef Oldu

Güncelleme:
Pazaryeri ilçesinde koyunlarını otlatan bir üretici, sürüsünün bazı üyelerinin kurtlar tarafından saldırıya uğradığını ve 4 hayvanın telef olduğunu fark etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sürüden ayrılan koyunlar kurt saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Kınık Köyü'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yakup T. isimli vatandaş, sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak üzere meraya saldı. Ancak Dereköy ile Bulduk köyleri arasındaki arazide sürüsünü kontrol ettiği sırada bazı hayvanlarının eksik olduğunu fark etti. Bölgeyi aramaya başlayan üretici, kısa süre sonra 4 küçükbaş hayvanın kurtlar tarafından telef edildiğini, 4 küçükbaş hayvanın ise yaralı olduğunu gördü.

Olay, köyde büyük üzüntü oluştururken, telef olan hayvanlar sahibi tarafından gömüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
