Bilecik'te korkutan yangın

Bilecik'te tek katlı ve kullanılmayan evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Demirhanlar köyünde sabaha karşı meydana geldi. İbrahim S.'ye ait tek katlı ve kullanılmayan evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören köylüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayarak haber verdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede müdahaleyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı sadece eski eşya ve ev malzemeleri olduğu öğrenildi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK