Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası: İki Yaralı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası: İki Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırdılar.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçti, yaşanan tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik - Bozüyük - Eskişehir kara yolunda seyir halindeki 30 AAC 964 plakalı otomobil sürücüsü Zeki D., Akasya Altı Mevkii mezarlık karşısına geldiğinde virajı alamayarak aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aşıp karşı istikamete geçerek durabildi. O esnadan karşı yönden herhangi bir aracın gelmesi muhtemel bir faciayı önledi. Yaşanan tek taraflı trafik kazasında araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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