Kontrolden çıkan kamyon orta refüje çarparken, sürücüsü yaralandı
Bilecik- Bozüyük - İnegöl karayolu Çaydere Kavşağı mevkiinde seyir halindeki kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza gerçekleşti. Sürücü Hakan K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün gece Bilecik- Bozüyük - İnegöl karayolu Çaydere Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 16 BR 494 plakalı kamyon sürücüsü Hakan K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Hakan K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK