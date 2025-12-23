Haberler

Kontrolden çıkan kamyon orta refüje çarparken, sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Bilecik- Bozüyük - İnegöl karayolu Çaydere Kavşağı mevkiinde seyir halindeki kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza gerçekleşti. Sürücü Hakan K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyon orta refüje çarparken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece Bilecik- Bozüyük - İnegöl karayolu Çaydere Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 16 BR 494 plakalı kamyon sürücüsü Hakan K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Hakan K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
