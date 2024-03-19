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Bilecik'te Kendisinden Haber Alamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Mesut Yurtsever'den haber alamayan yakınları, endişe içinde eve geldi. Evde yapılan incelemeler sonucunda Yurtsever'in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, Necmettin Şener Caddesinde üzerinde 6 katlı binanın giriş katında ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever'den haber alamayan yakınları endişe içinde eve geldi. Sağlık ve polis ekipleri ile birlikte ev giren yakınları 46 yaşındaki Mesut Yurtsever'in cansız bedeni ile karşılaştı. Neden öldüğü şu an için bilinmezken, olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Evde yapılan incelemelerin ardından Yurtsever'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Bilecik Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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