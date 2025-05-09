Bilecik'te Kaza Kavşağında Yine Kaza: 1 Yaralı

Bilecik'te artık 'Kaza kavşağı' diye adlandırılan 1. OSB ve Yenişehir kavşaklarında her gün kaza meydana gelirken, son kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Yenişehir Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Pelitözü istikametine seyir halindeki Surat Ç. idaresindeki BOT 994 plakalı otomobil, Yenişehir Kavşağından dönüş yapmak istediği esnada üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Tutku M. idaresindeki 12 ACF 034 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü Tutku M. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan sürücüler 1. OSB ve Yenişehir kavşaklarında her gün kaza meydana geldiğini söyleyerek, bu kavşaklara trafik ışığı konması istedi. - BİLECİK