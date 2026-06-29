Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi

Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Vezirhan beldesinde ikamet eden Abdullah Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak 9 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi ve yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgede Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama faaliyeti başlatıldı. 1 asayiş timinin katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kayıp küçükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı