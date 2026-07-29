Haberler

Bilecik’te ’Kasten Öldürme’ suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik’te ’Kasten Öldürme’ suçundan aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te ’Kasten Öldürme’ suçundan 4 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasından aranan şahıs yakalandı.

Bilecik'te 'Kasten Öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasından aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kurtköy Köyü'nde bir operasyon düzenlenen. Düzenlenen operasyonda Bilecik'te 'Kasten Öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasından aranan İ.K. yakalandı. Şahıs jandarma ekiplerince Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması

Taraftar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Biri eski polis, biri 80 yaşında: Adalet 40 sene sonra geldi

Biri sapık biri katil! Cezaları 40 sene sonra infaz edildi
'Kopyala-yapıştır' açıklama! Müslim Sarı'nın Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor

Kopyalayıp yapıştırmış! Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler yağdırarak stüdyoyu terk etti
Sahte indirim oyununa son! Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlıyor

Vatandaşın alışverişteki en büyük kabusu tarih oluyor