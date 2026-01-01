Yoğun kar yağışta kayan tır devrildi, sürücü yaralandı

Haberler

Güncelleme:
Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunda seyir halindeki tır kar yağışı nedeniyle devrildi. Sürücü Ali B. yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu Kepirler Köyü mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Yenişehir istikametine seyir halindeki 35 CGA 725 plakalı tır sürücü Ali B. kar yağışı nedeniyle bir aranda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araç kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Ali B. yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
