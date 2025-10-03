Haberler

Bilecik'te Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Gölpazarı-Yenipazar karayolunda seyir halindeki bir kamyonet yağış nedeniyle kayarak devrildi. Sürücü Ömer Y. baş ve bel bölgelerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet yolun sağ tarafına devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı-Yenipazar karayolunda seyir halinde bulunan 11 AAV 749 plakalı kamyonet sürücüsü Ömer Y., yağışın etkisiyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafına devrilirken, sürücüsü yaralandı. Baş ve bel bölgelerinden yaralanan araç sürücüsü Ömer Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
