Bilecik'te Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda boş ve dolu makaron, açık tütün ile profesyonel sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzuru ve güvenliği için yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Kaçakçılıkla mücadelede her zaman etkin ve hızlı bir şekilde hareket ediyoruz" dedi. - BİLECİK