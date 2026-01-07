Haberler

Bilecik'te kaçakçılık operasyonu

Güncelleme:
Bilecik'te gerçekleştirilen jandarma operasyonunda çok sayıda cep telefonu ve şarj kablosu ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonda çok sayıda cep telefonu şarj kablosu ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli arama kararına istinaden 2 şüpheli şahsa ait 1 adreste operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 adet cep telefonu, 213 adet şarj kablosu, ele geçirildi. Şüpheli İ.G. ve Ü.G. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

