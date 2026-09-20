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Bilecik'te jandarma il genelinde 15 okul ile 41 okul servis aracını denetledi

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Bilecik'te jandarma il genelinde 15 okul ile 41 okul servis aracını denetledi
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Bilecik genelinde jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamalarda 15 okul ve 41 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde öğrenci ve servis şoförlerine güvenli ulaşım, emniyet kemeri kullanımı, güvenli binme ve inme konularında bilgilendirme yapıldı; olumsuzluğa rastlanmadı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uygulamalarda 15 okul ve 41 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde öğrenci ve servis şoförlerine güvenli ulaşım, emniyet kemeri kullanımı ile araçlara güvenli binme ve araçlardan güvenli inme konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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