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Bilecik'te Jandarma Huzur Uygulaması: 13 Kişi Yakalandı

Bilecik'te Jandarma Huzur Uygulaması: 13 Kişi Yakalandı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı 'Huzur Uygulaması' kapsamında 5 düzensiz göçmen ve araması bulunan 8 kişi yakalandı. Toplamda 3 bin 860 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde yapılan 'Huzur Uygulaması'nda 5'i düzensiz göçmen 8'i araması bulunan toplamda 13 kişi yakandı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince il genelindeki 20 farklı noktada 103 personel katılımıyla 3 bin 860 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. İncelenen 21 yabancı uyruklu şahıstan 5'inin düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı. 5 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılırken, uygulamada ayrıca araması bulunan 8 kişi de yakalandı.

Uygulamada jandarma trafik ekipleri kurallarını ihlal eden 18 araca toplam 21 bin 811 TL ceza kesildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, açıklamasında, huzur ve güvenliği sağlama çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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