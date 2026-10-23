Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te jandarma ekipleri 20 okul çevresinde güvenlik denetimi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te jandarma ekipleri 20 okul çevresinde güvenlik denetimi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te jandarma ekipleri, il genelinde 20 okulun çevresinde güvenlik denetimi yaptı. Denetimlerde okul giriş ve çıkış güvenliği, öğrenci hareketliliği, trafik düzeni ve servis araçları kontrol edildi; risklerin önüne geçilmesi ve öğrenci güvenliğinin artırılması amaçlandı.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 20 okulun çevresi denetlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması ve eğitim ortamındaki huzurun korunması için çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde 20 okulun çevresinde denetim gerçekleştirdi. Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde okul giriş ve çıkışlarının güvenliği, öğrencilerin hareketliliği, trafik düzeni ve okul servis araçlarının durumu kontrol edildi. Yapılan uygulamalarla okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi ve öğrencilerin güvenliğinin artırılması amaçlandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunması ve okul çevrelerinde huzurun korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Gerçek çok başka çıktı

Diş ağrısı sandı, 8 yıl boyunca çekti: "Delirten hastalık" çıktı

Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Beşiktaş taraftarından görsel şölen

Maça damga vuran şölen!
Uşak Belediyesi soruşturmasında eski CHP İl Başkanı ile eski Uşakspor Başkanı dahil 6 kişiye tahliye

Uşak Belediyesi soruşturmasında 6 tahliye! Eski başkanlar dahil
İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaşa hazırlık gibi çağrı: 3 günlük stok yapın
Putin’den Avrupa’ya tepki: Siyasi şizofreni yaşıyorlar

Sözleri Avrupa ülkelerini çok kızdıracak cinsten