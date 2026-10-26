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Bilecik'te jandarma denetiminde 192 motosiklet kontrol edildi, 7 sürücü ceza aldı

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Bilecik'te jandarma denetiminde 192 motosiklet kontrol edildi, 7 sürücü ceza aldı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, tüm ilçelerde eş zamanlı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yaptı. Denetimlerde 192 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi, kurallara uymayan 7 sürücüye cezai işlem uygulandı ve sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 192 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, denetimler sonucunda kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplam 7 cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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