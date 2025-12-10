Haberler

Çalıştığı firmadan alacağını alamadığını iddia eden işçi çatıya çıktı
Bilecik'te depremzedeler için inşaatta çalışan bir işçi, taşeron firmadan alacaklarını alamadığını iddia ederek 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri, şahsı ikna ederek aşağıya indirdi.

Bilecik'te depremzedeler için yapılan inşaatta çalışan bir işçi, taşeron firmadan alacağını alamadığını iddia ederek 5 katlı binanın çatısına çıktı. Ekiplerin ikna edip aşağıya indirdiği şahıs polis merkezine götürüldü.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Gülveren Sokak'ta Bilecik İl Özel İdaresi Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü tarafından afete maruz kalan bölgelerde bulunan hak sahipleri için yapılan inşatta işçi olduğunu belirten bir şahıs, müteahhitten alacağı olduğunu iddia ederek çatıya çıktı. 5 katlı binanın çatısına çıkan şahsı gören diğer işçi arkadaşları durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler apartmanın önüne şahsın atlaması ihtimaline karşı şişme yatak açtı.

Şahıs emniyet güçlerinin ikna etmesi üzerine çatıdan indirilerek polis merkezine götürüldü. - BİLECİK

