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Safi Çimento fabrikasında kazana düşen işçi ağır yaralandı

Safi Çimento fabrikasında kazana düşen işçi ağır yaralandı
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Bilecik'te bir çimento fabrikasında çalışan Çin uyruklu işçi, beton blok kesimi sırasında 3,5 metre yükseklikten kazana düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te bir çimento fabrikasında 3,5 metre yükseklikten kazana düşerek işçi ağır yaralandı.

Olay; Bilecik merkez Taşçılar köyü sınırları içerisinde faaliyette gösteren Safi Çimento fabrikasında meydana geldi. İşletmede işçi olarak çalışan Çin uyruklu Guangyın Y. (49) fabrika kazanlarının genişletilmesi maksadıyla beton blok kesimi yaptığı esnada yaklaşık 3,5 metre yükseklikten kazana düştü. Şahıs Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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