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Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar Köyü yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köyden kent merkezine seyir halinde M.Ç. idaresindeki 11 EK 667 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan F. G. idaresindeki 11 ABZ 007 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 11 ABZ 007 plakalı otomobil sürücüsü F.G. ve araçta yolcu olarak bulunan S.G., R.G. hafif şekilde yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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