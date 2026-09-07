Haberler

Bozüyük'te İki Köyde Saman Balyası Yangını

Bozüyük'te İki Köyde Saman Balyası Yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy ve Düzağaç köylerinde çıkan yangınlarda çok miktarda saman balyası yandı. Yangınların saman balyalarının ısınması sonucu çıktığı değerlendirilirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ekipler yangınlara müdahale ederek kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki farklı köyde çıkan yangında çok miktarda saman balyası yandı.

Yangınlar, Bozüyük ilçesine bağlı İçköy ve Düzağaç köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilk yangın İçköy mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, köy içerisinde bir bahçede bulunan saman balyalarının yandığı tespit edildi. Yangına 1 jandarma asayiş timi, 1 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürdürüldü.

İkinci yangın ise Düzağaç köyü mevkiinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burada da köy içerisindeki bir bahçede bulunan saman balyalarının yandığı belirlendi. Yangına 1 jandarma asayiş timi ve 2 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Her iki yangının da saman balyalarının ısınması sonucu çıktığı değerlendirildi. Yangınlarda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Tarihi süreç başladı! Milyar dolarlık cephanelik el değiştiriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

Öksürük şikayetiyle gitti, sonuç doktorları bile şaşkına çevirdi
Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler

Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti
Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
Tanju Özcan 2. kez hakim karşısında! Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak

Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak!

15 yıllık aradan sonra Küçük Emrah sahneyi yarıda kesti! Annesinin elini öptü

15 yıl sonra dönen Küçük Emrah’tan olay hareket! Annesini görünce...
Geçiş yapamayınca hepsini kayda alıp polise gitti! Engelli vatandaşın ihbarı 55 araca ceza yağdırdı

Hastane önünde bunu yaptıklarına bin pişman oldular