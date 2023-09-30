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Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. C.K. ve M.K. isimli kişiler bıçakla yaralandı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayın faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.