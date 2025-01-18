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Bilecik'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında 1780 şahıs kontrol edilerek aranan 5 şahıs yakalandı. 101 bin 480 TL trafik cezası kesildi, 52 iş yeri ve 82 metruk bina denetlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Huzurlu sokaklar' uygulaması kapsamında bin 780 şahıs kontrol edilirken, 'Genel bilgi toplama' (GBT) sorgulamasında ise aranan 5 şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca; 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında, 100 personel ile bin 780 şahıs kontrol edilerek, 52 iş yeri, 82 metruk bina kontrol altına alındı. Ayrıca; 2 bin 348 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal suçundan 101 bin 480 TL trafik cezası uygulanmış, 3 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Uygulama kapsamında yakalanan şahıslardan; 'Hırsızlık' suçundan, 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 şahıs tutuklandı. Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı ve sondaj vurmak ve Çekle ilgili kararsızlık işleminin yapılmasına sebebiyet vermekten ifadeye yönelik aranan 2 şahıs ile göçmen kaçakçılığı olayında organizatör olduğu değerlendirilen 1'i Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak Bilecik Kapalı Cezaevine gönderildi.

Aynı zamanda İlçe Jandarma Komutanlıklarınca; 'Dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, yasadışı bahis ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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