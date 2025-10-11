Haberler

Bilecik'te Huzur Operasyonu Sürüyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde asayiş, trafik ve narkotik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, halkın güvenliği için 7/24 çalışmalarını yürütüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerinde huzur ve güven ortamının devamı için kapsamlı denetimlere aralıksız devam ediyor.

Gölpazarı, İnhisar, Pazaryeri, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Yenipazar ve Bilecik merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda, asayiş, trafik, narkotik ve kamu düzenini bozabilecek unsurlar titizlikle denetleniyor. Ekipler, şüpheli araç ve kişiler üzerinde detaylı kontroller yaparken, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 görev başında bulunuyor. Uygulamalarda ekip sayısı artırılırken, teknolojik denetim sistemlerinden de faydalanılıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlü Gökalp Şener, "Halkımızın içi rahat, sokaklarımız güvenli olsun diye çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
