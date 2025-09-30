Bilecik'te Hurdacıların Çöp Bırakması Vatandaşları Kızdırdı

Bilecik'te köy meydanına atık bırakan hurdacılar vatandaşların tepkisine neden oldu. Çevrenin kirletildiği o anlar ise kameraya yansıdı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde hurda toplayan şahıslar, işlerine yaramayan atıkları köy meydanına bırakıp kayıplara karıştı. O anlar köyün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çöplerin bırakıldığı noktanın yalnızca 10 metre ilerisinde çöp konteynır bulunmasına rağmen, atıkların meydanın ortasına bırakılması sonucu köy meydanında oluşan görüntü kirliliği, vatandaşların duyarlılığı sayesinde son buldu. Çöpler, köylülerce çöp konteynıra taşındı. Köy sakinleri, hurdacıların bu tür sorumsuzluklarının önüne geçilmesi için yetkililerden yaptırım talebinde bulundu.

Hurdacıların çöplerini yerlere atması çevre kirliliğine yol açıyor

Köy sakinlerinden İlyas Muhammed Dur, köylerinde çöp konteynırları olması rağmen hurdacıların ısrarla çöpleri yerlere attığını söyleyerek, "Hurdacıların çöplerini yerlere atması çevre kirliliğine yol açıyor. Yetkililer bu konuda gerekli denetimler yapmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK