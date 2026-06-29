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1400 vatandaşa hırsızlık ve yangın konularında bilgilendirme

1400 vatandaşa hırsızlık ve yangın konularında bilgilendirme
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerinde jandarma ekipleri, yaklaşık 1400 vatandaşa hırsızlık, anız yakma ve orman yangınları konularında bilgilendirme yaptı. Şenlikler olaysız tamamlandı.

Bilecik'te 1400 vatandaşa hırsızlık ve yangın konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy Köyü Tekeciler Mahallesi ve Yukarıboğaz Köyünde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerinde jandarma ekipleri vatandaşlara çeşitli konularda uyarılarda bulundu. Etkinlik kapsamında yaklaşık 1400 kişiye hırsızlık, anız yakma ve orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Şenliklerde toplam 7 personel görev yaptı. 2 astsubay ve 5 jandarma uzman çavuş ile bölgede emniyet tedbirleri sağlandı.

Öte yandan, şenliklerin olaysız şekilde tamamlandığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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