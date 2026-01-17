Haberler

Kontrolden çıkan araç köprüden aşağı uçtu

Kontrolden çıkan araç köprüden aşağı uçtu
Güncelleme:
Bilecik-Pazaryeri yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, 2 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı uçtu. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç köprüden aşağı uçarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik-Pazaryeri- Esemen Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, karayolunda seyir halindeki 26 EY 595 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mehmet K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç 2 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
