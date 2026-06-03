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Geri manevra yapan otomobile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Bilecik'in Vezirhan beldesinde geri manevra yapan otomobile elektrikli bisikletin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te geri manevra yapan otomobile elektrikli bisikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Vezirhan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan T. idaresindeki elektrikli bisiklet ile Ergün A. sevk ve idaresindeki 11 ABL 591 plakalı otomobil geri geri manevra yaptığı sırada çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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