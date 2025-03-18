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Bilecik'te Emekli Polis Memuru Ali Yücel Onurlandırıldı

Bilecik'te Emekli Polis Memuru Ali Yücel Onurlandırıldı
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, emekliye ayrılan Polis Memuru Ali Yücel'e düzenlenen törende teşekkür plaketi takdim etti. Teşkilatının değerli bir parçası olan Yücel'in katkıları vurgulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, emekliye ayrılan Polis Memuru Ali Yücel'i onurlandırmak için bir tören düzenledi.

Teşkilat bünyesinde uzun yıllar boyunca özverili bir şekilde görev yapan Ali Yücel'e, bu hizmetlerinin anısına teşekkür plaketi takdim edildi. Tören sırasında Müdür Yılmaz, Ali Yücel'in hem teşkilata hem de topluma sunduğu katkılardan bahsederek, emeklilik hayatında sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu. Emniyet teşkilatı, bu anlamlı veda töreniyle, mesleğine ve toplumuna değer katan çalışanlarını unutmadığını bir kez daha gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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