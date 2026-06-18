Haberler

Bilecik'te düzensiz göç denetimi

Bilecik'te düzensiz göç denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan huzur uygulamasında 925 şahıs ve 562 araç kontrol edildi, 9 iş yeri ve 7 terminal denetlendi.

Bilecik'te düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde yapılan uygulamaya 27 ekip ve 94 personel katıldı. 10 farklı uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde 925 şahıs ve 562 araç sürücüsü kontrol edildi. Uygulama kapsamında ayrıca 9 umuma açık işyeri ile 7 terminalde denetim yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, kamu düzeni ve huzurun sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken...
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor
İletişim Başkanlığı'ndan 'Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasına yalanlama

Milyonları endişelendiren iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü

Eren yine ördürdü!

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD ve İsrail'e meydan okuma: Zafer kazandık

Kalibaf'tan dünyayı sarsacak iddia
Tam 4 gol çıktı! İşte gecenin son maçında gülen taraf

Tam 4 gol çıktı! İşte gecenin son maçında gülen taraf