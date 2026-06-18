Bilecik'te düzensiz göç denetimi

Bilecik'te düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde yapılan uygulamaya 27 ekip ve 94 personel katıldı. 10 farklı uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde 925 şahıs ve 562 araç sürücüsü kontrol edildi. Uygulama kapsamında ayrıca 9 umuma açık işyeri ile 7 terminalde denetim yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, kamu düzeni ve huzurun sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı