Bilecik'te ilginç bir Dünya Şoförler Günü kutlaması

Bilecik'te Dünya Şoförler Günü kutlaması çerçevesinde trafik ve jandarma araçları, tırlar, öğrenci servisleri, taksiler kentte konvoy yaptı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Dünya Şoförler Gün dolayısıyla program düzenlendi. Gölpazarı Otogarı'nda toplanan Gölpazarı İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile ilçe şoförleri bir araya geldi. Yapılan konuşmalarda, şoförlüğün büyük sorumluluk, yüksek dikkat ve güçlü emanet bilinci gerektiren değerli bir meslek olduğuna dikkat çekildi.

Ardından süslenen araçlar, trafik ve jandarma araçları öncülüğünde ilçe merkezinde konvoy yaptı. - BİLECİK