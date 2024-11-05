Bilecik'te Dronlu Trafik Denetimi: 78 Bin TL Ceza Kesildi
Bilecik'te yapılan drone destekli trafik denetiminde 56 araç sürücüsüne toplam 78 bin 624 TL para cezası uygulandı.
Bilecik'te trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone denetiminde sürücülere ceza yağdı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekiplerince Bilecik-Eskişehir karayolu 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı önünde dronlu trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 56 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 78 bin 624 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK