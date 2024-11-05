Bilecik'te Dronlu Trafik Denetimi: 78 Bin TL Ceza Kesildi

Bilecik'te trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone denetiminde sürücülere ceza yağdı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekiplerince Bilecik-Eskişehir karayolu 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı önünde dronlu trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 56 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 78 bin 624 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK