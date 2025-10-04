Haberler

Bilecik'te Dolandırıcılık ve Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları

Bilecik'te Dolandırıcılık ve Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve düzensiz göçe karşı bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini artırdı. Yüksek Hızlı Tren Garı'ndaki etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılıkla ilgili bilgiler verildi ve güvenlik önlemleri anlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve düzensiz göçe karşı bilgilendirme ve denetim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksek Hızlı Tren Garı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte, dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek güvenlik önlemleri vatandaşlara aktarıldı. Ayrıca ekipler, düzensiz göçle mücadele kapsamında halkın yoğun bulunduğu bölgeler ile parklarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların karşılaştıkları şüpheli durumlarda 155 Polis İhbar Hattı'nı aramaları gerektiğini hatırlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
