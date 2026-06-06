Bilecik'te dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bozüyük ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kaydı bulunan O.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Öte yandan, yakalanan şahıs işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı