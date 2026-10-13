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Bilecik'te dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Bilecik'te dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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