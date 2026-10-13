Bilecik'te dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı