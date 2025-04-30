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Bilecik'te Devriyen Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Devriyen Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bilecik-Bursa kara yolunda seyir halindeki bir tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine gelen acil servis ekipleri müdahale etti.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bursa kara yolunda seyir halindeki 11 EL 072 plakalı tır sürücüsü Ahmet Can Y., Dereşemsettin Köyü yol ayrımı mevkiine geldiğinde virajı alamayarak aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır devrilirken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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