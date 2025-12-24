Haberler

Bilecik'te şüpheli araç içinde uyuşturucu madde bulundu

Bilecik'te jandarma ekiplerinin devriye sırasında yol kenarında şüpheli park halindeki araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu. İki kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te jandarmanın devriye gezdiği esnada yol kenarında şüpheli bir şekilde park etmiş araç içinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Olay ; Bilecik-Osmaneli-İznik-Pamukova karayolunda meydana geldi. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler devriye esnasında yol kenarında park halinde duran 34 EYJ 257 plakalı araçtan şüphelendiler. Aracın yanına giden ekipler araç içerisinde M. G. E. ve F.E. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine aracın dışarıdan yapılan kontrollerinde bagaj kısmında peçete içerisinde sarılı 20 gram sentetik kannabinoid bozai ele geçirildi. Ayrıca 20 gram da sıvı amfetamin maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edilerek bulunan suç unsurlarına el konuldu.

Şahıslar gözaltına alınırken, 'Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak' suçlarından yasal işlem yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
