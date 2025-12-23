Haberler

Jandarma 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan aranan şahsı yakaladı

Bilecik merkez Gülümbe Köyü'nde jandarma ekipleri, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan aranan O.Ö.'yü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Bilecik'te jandarma ekipleri 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gülümbe Köyü'nde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbara Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan O.Ö. yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
