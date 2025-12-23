Jandarma 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan aranan şahsı yakaladı

Bilecik'te jandarma ekipleri 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gülümbe Köyü'nde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbara Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan O.Ö. yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK