Bilecik'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar eden şahıs Bozüyük'te yakalandı.

Cezaevi firarisi olan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan aranan şüpheli şahıs Narkotik ekiplerince Bozüyük'te yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK