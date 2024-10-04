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Bilecik'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bilecik'te Cezaevi Firarisi Yakalandı
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Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar eden ve aranan uyuşturucu suçlusu Bozüyük'te Narkotik ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine geri teslim edildi.

Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar eden şahıs Bozüyük'te yakalandı.

Cezaevi firarisi olan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan aranan şüpheli şahıs Narkotik ekiplerince Bozüyük'te yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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