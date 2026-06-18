Haberler

Çamura saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı

Çamura saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Hasandere köyünde toprak kayması sonucu oluşan çamurda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Hayvanlar sağlık durumları iyi olarak sahiplerine teslim edildi.

Bilecik'te çamura saplanan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Olay, Bilecik merkeze bağlı Hasandere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan Demir'e ait 2 büyükbaş hayvan, önceki yağışlarda meydana gelen toprak kayması sonucu oluşan çamurlu alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler koordineli olarak bölgede güvenlik önlemleri alırken, mahsur kalan hayvanlar halat yardımıyla bulundukları yerden çekilerek kurtarıldı.

Öte yandan, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken...
Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Şok ayrılık! Diziden çıkarılan oyuncudan çok konuşulacak sözler
İsviçre Alpleri değil Türkiye! Yaz ortasında kış hüküm sürüyor

İsviçre Alpleri değil Türkiye! Yaz ortasında kış hüküm sürüyor
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü

Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü, ülke ayaklandı
Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi

Dünya bu sevinci konuşuyor! 52 yıllık hasreti böyle bitirdiler
Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı

Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor