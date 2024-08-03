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Bilecik'te Camdan Ateş Eden Şahıs Etkisiz Hale Getirildi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir evde yaşanan olayda, ekiplerin ihbar üzerine gittiği evde kapıları kilitleyen şahıs, camdan ateş açarak etkisiz hale getirildi. Olayda şahıs hayatını kaybetti.

Bilecik'te ekiplerin bir ihbar üzerine gittiği evde kapıları kilitleyen camdan ateş eden şahıs etkisiz hale getirdi.

Olay; Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana geldi. Türkmenbaşı Mahallesi Orhanbey Sokak Çınar Apartmanı zemin katında silah sesi duyan komşuları hemen 112'yi arayarak ihbar verdi. Olay yerine gelen ekipler polisler şahsın Mehmet Köseoğlu olduğunu anlaşıldı. Şahsın aranması da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şahsı almak için harekete geçti. Bu esnada evin kapılarını kilitleyen şahıs polislerin üzerine av tüfeği ile ateş açtı. Bölgeye hemen Eskişehir'den Polis Özel Hareket ekipleri sevk edilirken, ara, ara şahıs ile ekipleri arasında çatışma yaşandı. 6 saatlik ikna etme çalışmaları boşa çıkınca Polis Özel Hareket ekipleri koçbaşı yardımıyla eve girmeği denediler ama şahsın kapının arkasına koyduğu malzemeler sonucundan açamadılar. Ekipler ardından eve camdan girmeye çalışırken, bu esnada ekiplere yine ateş açan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirdi. Şahıs savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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