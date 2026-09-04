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Bilecik'te Şüpheli Şahıstan Esrar Çıktı

Bilecik'te Şüpheli Şahıstan Esrar Çıktı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin şüphelendiği bir kişinin üzerinde yapılan aramada, tütüne sarılı esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Bilecik'te polis ekiplerin şüphelendiği bir şahsın üzerinden esrar çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hareketlerinde şüphelendikleri bir şahsı durdurdular. Şahısın üzerinde yapılan arama tütüne sarılı vaziyette esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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