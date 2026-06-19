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Bilecik'te bahçe fırınındaki ateş bağ evine sıçradı

Bilecik'te bahçe fırınındaki ateş bağ evine sıçradı
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Bilecik'in Kuyubaşı köyünde bahçe fırınında söndürülmeden bırakılan ateş, bağ evine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Bilecik'te bahçe fırınında söndürülmeden bırakılan ateşin bağ evine sıçraması sonucu yangın meydana geldi.

Olay, Bilecik'e bağlı Kuyubaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim D. isimli şahsın bahçe fırınındaki ateşi söndürmeden kontrolsüz şekilde bırakması üzerine alevler kısa sürede büyüyerek yakındaki bağ evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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