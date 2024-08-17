Bilecik'te ATV ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te ATV ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Yılmaz Sokak'tan adliye lojmanlarına seyir halinde ilerleyen ATV sürücüsü M.E.Y. Küçük Sanayi Sitesi alt geçidine geldiği esnada İstiklal Caddesine seyir halinde ilerleyen M.A.S. idaresindeki 11 EK 038 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında ATV sürücüsü M.E.Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK