Bilecik'te aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri ilçesi Bahçesultan-Gümüşdere köyleri arasında etkili olan aşırı yağışlar sonucu toprak kayması oluştu. Yaşanan olayın ardından bölgeyle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak Karayolları ekipleri ile koordinasyon sağlandı.

Öte yandan, bölgede muhtemel risklere karşı çalışmaların sürdüğü, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın da süreci takip ettiği ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

