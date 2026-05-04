Bilecik'te aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri ilçesi Bahçesultan-Gümüşdere köyleri arasında etkili olan aşırı yağışlar sonucu toprak kayması oluştu. Yaşanan olayın ardından bölgeyle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak Karayolları ekipleri ile koordinasyon sağlandı.

Öte yandan, bölgede muhtemel risklere karşı çalışmaların sürdüğü, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın da süreci takip ettiği ifade edildi. - BİLECİK

