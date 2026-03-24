Bilecik'te 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik'te 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyü mevkiinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı