Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği modelin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor

Bilecik'te Aranan 6 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Bilecik'te Aranan 6 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 'Aranan Şahıslara Yönelik Yakalama Uygulaması 4' kapsamında 6 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde 3 araç trafikten men edilirken, 14 kişiye toplam 61 bin 7 TL ceza kesildi.

Bilecik'te aranması olan 6 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Aranan Şahıslara Yönelik Yakalama Uygulaması 4' kapsamında; 120 jandarma personeli ile 7 bin 859 araç uygulama noktasında kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde ise; 6 şahsın aradığı tespiti üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

3 araç trafikten men edildi

İl genelindeki farklı bir kontrol noktasında 2 bin 568 araç sürücülerini denetlenirken, 14 kişiye 61 bin 7 TL idari trafik para cezası uyguladı. Bununla birlikte yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymayan 3 araç trafikten men edildi. Uygulama çerçevesinde, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) arama kaydı bulunan 1 şahıs Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan 3 hacizli/yakalamalı araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirildiği kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
img

Türk futbol tarihine geçen an
img

Mahmut Tuncer'in acı günü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.