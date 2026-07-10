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Bilecik'teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldı

Bilecik'teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde biçerdöverden çıktığı iddia edilen anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 helikopter, 5 iş makinesi ve 100 personel müdahale etti. Operatör Y.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün anız yangını ile başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın sonrası, biçerdöver operatörü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Geçtiğimiz gün Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Hüyük köyü mevkiinde biçerdöverden çıktığı iddia edilen anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüştü. Alevler hızla Büyükyenice köyüne doğru ilerlerken, yangına 2 helikopter, 5 iş makinesi, 2 su tankeri, çevre ilçe ve beldelerdeki itfaiye ekipleri ile Osman İşlet Müdürlüğüne bağlı 100 personel müdahale etmişti.

Vezirhan-Gölpazarı kara yolu trafiğe kapatılmıştı

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla Vezirhan-Gölpazarı kara yoluna doğru ilerlerken, jandarma ekipleri kara yolunu tedbir amaçlı trafiğe kapatmıştı.

Soruşturma başlatıldı

Yangına biçerdöverin neden olduğu yönündeki iddialar üzerine operatör Y.D. hakkında Gölpazarı Orman İşletme Şefliği tarafından adli tahkikat yürütüleceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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