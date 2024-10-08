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Bilecik'te Alkollü Sürücü Silahlarla Yakalandı

Bilecik'te Alkollü Sürücü Silahlarla Yakalandı
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Bilecik'te durdurulan bir araçta, alkollü olan sürücü çok sayıda ateşli silah ve cephane ile yakalandı. Emniyet güçleri, çeşitli silah ve fişeklerin bulunduğu araçta, sürücü hakkında yasal işlem başlattı.

Bilecik'te durdurulan şüpheli araç içerisinde çok sayıda ateşli silah bulunduran alkollü sürücü Bozüyük'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Bilecik-Eskişehir karayolu Demirköy mevkiinde trafikte araç içerisinde bir erkek şahsın silah gösterdiğinin bildirilmesi üzerine; Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirtilen araç, Şeyh Şamil Parkı önünde bulunarak, şüpheli araç sürücüsü ekip güçleri tarafından yakalandı. Araç içerisinde adeta küçük çaplı cephanelik bulunduran şahsın aramasında çıkanlar şunlar; 1 adet kuru sıkı olarak tabir edilen toplu silah, 7 adet fişek (bir tanesi patlamış vaziyette) 36 adet kuru sıkı fişeği, 7 adet 919 mm çapında fişek, 2 adet 16 kalibrelik av tüfeği fişeği, 2 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği,

1 adet vivaldi markalı pompalı av tüfeği emniyet güçleri tarafından ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın 1.80 promil alkollü olduğu tespit edilerek, hakkında; trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit (silah yolu ile), 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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